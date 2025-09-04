Відео
Головна Армія Окупанти майже 500 разів вдарили по Запорізькій області — деталі

Окупанти майже 500 разів вдарили по Запорізькій області — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 07:50
Росія упродовж доби масовано атакувала Запорізьку область — які наслідки
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти упродовж доби завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Російські обстріли Запоріжжя

Загарбники здійснили 12 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Успенівці, Білогірʼю та Червоному.

Обстріл Запорізької області
Пошкоджений будинок у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

А 323 російські безпілотники різної модифікації атакували Біленьке, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.

Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ Плавнів, Новоданилівки та Білогірʼя.

"146 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного та Новоандріївки", — розповів Федоров.

Загалом надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир мирних жителів.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня окупанти завдали удари по Львову. Вони атакували підприємство, де працювали майстри-скульптори, які виготовляли пам’ятники.

Загалом вчора загарбники випустили по Україні понад 500 безпілотників, ракети "Калібр" з Чорного моря та Х-101.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
