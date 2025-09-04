Россия в течение суток массированно атаковала Запорожскую область — какие последствия

Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в течение суток нанесли 487 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в четверг, 4 сентября.

Российские обстрелы Запорожья

Захватчики совершили 12 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Успеновке, Белогорью и Червоному.

Поврежденный дом в Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

А 323 российских беспилотника различной модификации атаковали Беленькое, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривне.

Зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО Плавней, Новоданиловки и Белогорья.

"146 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Червоного и Новоандреевки", — рассказал Федоров.

Всего поступило 25 сообщений о повреждении частных домов и квартир мирных жителей.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 3 сентября оккупанты нанесли удары по Львову. Они атаковали предприятие, где работали мастера-скульпторы, которые изготавливали памятники.

Всего вчера захватчики выпустили по Украине более 500 беспилотников, ракеты "Калибр" с Черного моря и Х-101.