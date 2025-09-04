Вибух в Чернігові 4 вересня — РФ запустила ракети

Дим від вибухів. І

У Чернігові вдень, 4 вересня, пролунали потужні вибухи. Російські війська запустили на місто ракети,

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.

Місцеві ЗМІ та моніторингові канали близько 14:57 повідомили про вибухи у Чернігові.

Зазначається, що ймовірно російські війська завдали удар ракетою "Іскандер-М". Відомо, що над містом перебувають ворожі розвідувальні БпЛА, тому найближчим часом можливі повторні влучання.

Доповнюється...