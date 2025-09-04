Відео
У Чернігові пролунали вибухи — в небі ракети РФ

У Чернігові пролунали вибухи — в небі ракети РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:01
Вибух в Чернігові 4 вересня — РФ запустила ракети
Дим від вибухів. І

У Чернігові вдень, 4 вересня, пролунали потужні вибухи. Російські війська запустили на місто ракети,

Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали

Читайте також:

Вибухи у Києві 4 вересня

Місцеві ЗМІ та моніторингові канали близько 14:57 повідомили про вибухи у Чернігові. 

Зазначається, що ймовірно російські війська завдали удар ракетою "Іскандер-М". Відомо, що над містом перебувають ворожі розвідувальні БпЛА, тому найближчим часом можливі повторні влучання.

Доповнюється...

вибух Чернігів обстріли ракети війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
