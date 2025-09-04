Вибух в Чернігові 4 вересня — РФ запустила ракети

У Чернігові пролунали вибухи — в небі ракети РФ
Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:01
Дим від вибухів. І
У Чернігові вдень, 4 вересня, пролунали потужні вибухи. Російські війська запустили на місто ракети,
Про це повідомили у Повітряних силах та моніторингові канали.
Реклама
Читайте також:
Вибухи у Києві 4 вересня
Місцеві ЗМІ та моніторингові канали близько 14:57 повідомили про вибухи у Чернігові.
Зазначається, що ймовірно російські війська завдали удар ракетою "Іскандер-М". Відомо, що над містом перебувають ворожі розвідувальні БпЛА, тому найближчим часом можливі повторні влучання.
Доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама