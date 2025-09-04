Обстрел Черниговской области 4 сентября — россияне ударили ракетами

Последствия удара по Черниговской области. Фото: t.me/bryzynskyi

Российские войска днем 4 сентября нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате этого есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

Обстрел Черниговской области 4 сентября

Брижинский рассказал, что россияне выпустили ракету по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию. Вблизи села Новоселовка они проводили работы по разминированию местности.

Также известно, что погиб один человек, еще двое — получили ранения.

Напомним, за последние сутки россияне почти 500 раз ударили по Запорожской области. Поступило 25 сообщений о повреждении частных домов и квартир мирных жителей.

Кроме того, под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов Харьковщины. В результате российских атак есть погибший и раненые.