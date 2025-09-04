Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар РФ по Черниговщине — есть погибший

Удар РФ по Черниговщине — есть погибший

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 15:33
Обстрел Черниговской области 4 сентября — россияне ударили ракетами
Последствия удара по Черниговской области. Фото: t.me/bryzynskyi

Российские войска днем 4 сентября нанесли ракетный удар по Черниговской области. В результате этого есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Черниговской области 4 сентября

Брижинский рассказал, что россияне выпустили ракету по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию. Вблизи села Новоселовка они проводили работы по разминированию местности.

Удар по Чернігову 4 вересня
Скриншот сообщения Дмитрия Брижинского

Также известно, что погиб один человек, еще двое — получили ранения.

null
Скриншот сообщения Дмитрия Брижинского

Напомним, за последние сутки россияне почти 500 раз ударили по Запорожской области. Поступило 25 сообщений о повреждении частных домов и квартир мирных жителей.

Кроме того, под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов Харьковщины. В результате российских атак есть погибший и раненые.

Чернигов обстрелы разминирование війна ракетный удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации