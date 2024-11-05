Обстріл Запоріжжя 5 листопада — кількість поранених зросла

Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Внаслідок удару окупантів по Запоріжжю вдень 5 листопада кількість постраждалих зросла до 16 осіб. Ще шестеро осіб загинуло.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Кількість поранених зросла до 16 осіб. Усім надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Івана Федорова

Як відомо, російські війська завдали удару по місту 09:38. Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами по Запоріжжю. Зазначається, що вони поцілили в об'єкт інфраструктури.

"Шість людей загинуло. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — повідомляв Федоров.

Нагадаємо, востаннє окупанти атакували Запоріжжя 22 жовтня. Тоді загинуло троє людей, ще 19 дістали поранення. Серед поранених 8-річна дівчинка.