Обстріл Запоріжжя 5 листопада — кількість поранених зросла

Удар по Запоріжжю — у місті зросла кількість поранених
Внаслідок удару окупантів по Запоріжжю вдень 5 листопада кількість постраждалих зросла до 16 осіб. Ще шестеро осіб загинуло.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки удару по Запоріжжю 5 листопада
"Кількість поранених зросла до 16 осіб. Усім надається медична допомога", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, російські війська завдали удару по місту 09:38. Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами по Запоріжжю. Зазначається, що вони поцілили в об'єкт інфраструктури.
"Шість людей загинуло. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — повідомляв Федоров.
Нагадаємо, востаннє окупанти атакували Запоріжжя 22 жовтня. Тоді загинуло троє людей, ще 19 дістали поранення. Серед поранених 8-річна дівчинка.
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