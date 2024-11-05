Обстріл Запоріжжя 5 листопада — багато загиблих та поранених

Удар по Запоріжжю — шестеро загиблих, багато поранених
Унаслідок російського удару по Запоріжжю є загиблі та постраждалі. На місці влучання сталася пожежа.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram у вівторок, 5 листопада.
Атака на Запоріжжя
За словами Федорова, через російський удар шестеро людей загинуло.
"Шестеро людей загинуло та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що зараз постраждалі отримують всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 5 листопада російська армія атакувала об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. Масштаби руйнувань встановлюються.
Також ми писали, що триває евакуація з прифронтових територій Запорізької області. Проте, попри обстріли, охочих виїхати небагато.
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