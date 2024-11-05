Обстрел Запорожья 5 ноября — много погибших и раненых

Удар по Запорожью — шесть погибших, много раненых
В результате российского удара по Запорожью есть погибшие и пострадавшие. На месте попадания произошел пожар.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 5 ноября.
Атака на Запорожье
По словам Федорова, из-за российского удара шесть человек погибли.
"Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Напомним, 5 ноября российская армия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье. Масштабы разрушений устанавливаются.
Также мы писали, что идет эвакуация с прифронтовых территорий Запорожской области. Однако несмотря на обстрелы желающих уехать немного.
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