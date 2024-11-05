Обстрел Запорожья 5 ноября — много погибших и раненых

Ликвидация последствий русского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате российского удара по Запорожью есть погибшие и пострадавшие. На месте попадания произошел пожар.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 5 ноября.

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Атака на Запорожье

По словам Федорова, из-за российского удара шесть человек погибли.

"Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Сообщение Федорова в Telegram

Напомним, 5 ноября российская армия атаковала объект инфраструктуры в Запорожье. Масштабы разрушений устанавливаются.

Также мы писали, что идет эвакуация с прифронтовых территорий Запорожской области. Однако несмотря на обстрелы желающих уехать немного.