Обстріл Запоріжжя 5 листопада — куди влучили під час атаки

Росія атакувала у Запоріжжі об'єкт інфраструктури
Росія завдала удару по Запоріжжю 5 листопада. Стало відомо, де зафіксували влучання.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 5 листопада
Іван Федоров заявив, що є влучання по об'єкту інфраструктури. Крім того, там є постраждалі.
Наразі в Запорізькій області станом на 10:26 не оголошена повітряна тривога.
"Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури. Попередньо, поранено двоє людей Масштаби руйнувань встановлюються", — повідомив глава ОВА.
Нагадаємо, на Запоріжжі все частіше фіксують обстріли з боку російських військ. Попри це люди неохоче погоджуються на евакуацію. Також речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів, як готують регіон до оборони.
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