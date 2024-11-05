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Росія атакувала у Запоріжжі об'єкт інфраструктури

5 листопада 2024 10:42
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обстріл Запоріжжя 5 листопада — куди влучили під час атаки
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото ілюстративне архівне: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія завдала удару по Запоріжжю 5 листопада. Стало відомо, де зафіксували влучання.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Іван Федоров заявив, що є влучання по об'єкту інфраструктури. Крім того, там є постраждалі.

Наразі в Запорізькій області станом на 10:26 не оголошена повітряна тривога.

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

"Росіяни завдали удар по Запоріжжю. Поцілили по обʼєкту інфраструктури. Попередньо, поранено двоє людей Масштаби руйнувань встановлюються", — повідомив глава ОВА.

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Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Запоріжжі все частіше фіксують обстріли з боку російських військ. Попри це люди неохоче погоджуються на евакуацію. Також речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів, як готують регіон до оборони

Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні поранення

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