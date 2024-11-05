Обстрел Запорожья 5 ноября — куда попали во время атаки

Россия атаковала в Запорожье объект инфраструктуры
Россия нанесла удар по Запорожью 5 ноября. Стало известно, где зафиксировали попадания.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 5 ноября
Иван Федоров заявил, что есть попадание по объекту инфраструктуры. Кроме того, там есть пострадавшие.
Пока в Запорожской области по состоянию на 10:26 не объявлена воздушная тревога.
"Россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры. Предварительно ранены два человека. Масштабы разрушений устанавливаются", — сообщил глава ОВА.
Напомним, в Запорожье все чаще фиксируют обстрелы со стороны российских войск. Несмотря на это, люди неохотно соглашаются на эвакуацию. Также спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко рассказал, как готовят регион к обороне.
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