Обстрел Запорожья 5 ноября — количество раненых возросло

Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В результате удара оккупантов по Запорожью днем 5 ноября количество пострадавших возросло до 16 человек. Еще шесть человек погибли.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Последствия удара по Запорожью 5 ноября

"Количество раненых выросло до 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Как известно, российские войска нанесли удар по городу 09:38. В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожью. Отмечается, что они попали в объект инфраструктуры.

"Шесть человек погибли. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — сообщал Федоров.

Напомним, последний раз оккупанты атаковали Запорожье 22 октября. Тогда погибли три человека, еще 19 получили ранения. Среди раненых — 8-летняя девочка.