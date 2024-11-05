Обстрел Запорожья 5 ноября — количество раненых возросло

Удар по Запорожью — в городе выросло количество раненых
В результате удара оккупантов по Запорожью днем 5 ноября количество пострадавших возросло до 16 человек. Еще шесть человек погибли.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия удара по Запорожью 5 ноября
"Количество раненых выросло до 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Как известно, российские войска нанесли удар по городу 09:38. В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожью. Отмечается, что они попали в объект инфраструктуры.
"Шесть человек погибли. На месте попадания произошел пожар — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — сообщал Федоров.
Напомним, последний раз оккупанты атаковали Запорожье 22 октября. Тогда погибли три человека, еще 19 получили ранения. Среди раненых — 8-летняя девочка.
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