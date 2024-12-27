Обстріли Сумщини 27 грудня — з-під завалів дістали тіло чоловіка

Рятувальники розбирають завали у Сумах. Фото: ДСНС

Російські війська 27 грудня завдали ударів по Сумській області. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"На Сумщині рятувальники деблокували тіло чоловіка, який загинув через ворожий удар", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники деблокували тіло чоловіка на Сумщині. Фото: ДСНС

Відомо, що його знайшли фахівці ДСНС під завалами зруйнованого будинку в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району.

Водночас у Сумській ОВА розповілиhttps://t.me/Sumy_news_ODA/32480, що сьогодні вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали шість громад.

Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, російські війська вночі 27 грудня випустили по Україні балістичні ракети та ударні дрони. Протиповітряна оборона працювала у сімох областях.

Також ми писали, що 26 грудня окупанти атакували Нікополь. Відомо, що ворог поранив вісім людей.