Обстріл Нікополя 26 грудня — кількість постраждалих зросла

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 26 грудня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу зросла кількість постраждалих.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

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Наразі відомо, що від російського обстрілу постраждали восьмеро осіб.

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Нацполіція

"До восьми людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нікополю, з них сім — госпіталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.

У МВС зазначали, що одна жінка перебуває у критичному стані, ще троє осіб — у важкому.

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Нацполіція

За інформації Нацполіції, росіяни влучили дроном по одному з ринків.

"Близько 09:40 армія РФ спрямувала дрон, попередньо — типу FPV, на один з ринків. На місці влучання важкі поранення отримали четверо людей, ще четверо громадян зазнали осколкових поранень", — повідомили у поліції.

Допис МВС. Фото: скриншот

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 грудня окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя. У ДСНС показали наслідки.

Також загарбники обстріляли Дар'ївку Херсонській області. Ворог поранив людину.