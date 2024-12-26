Обстріл Нікополя 26 грудня — кількість постраждалих зросла

Обстріл Нікополя — кількість постраждалих зросла
Російські окупанти у четвер, 26 грудня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу зросла кількість постраждалих.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.
Російський обстріл Нікополя
Наразі відомо, що від російського обстрілу постраждали восьмеро осіб.
"До восьми людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нікополю, з них сім — госпіталізували до лікарні", — йдеться у повідомленні.
У МВС зазначали, що одна жінка перебуває у критичному стані, ще троє осіб — у важкому.
За інформації Нацполіції, росіяни влучили дроном по одному з ринків.
"Близько 09:40 армія РФ спрямувала дрон, попередньо — типу FPV, на один з ринків. На місці влучання важкі поранення отримали четверо людей, ще четверо громадян зазнали осколкових поранень", — повідомили у поліції.
Нагадаємо, 26 грудня окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя. У ДСНС показали наслідки.
Також загарбники обстріляли Дар'ївку Херсонській області. Ворог поранив людину.
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