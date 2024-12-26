Обстрел Никополя 26 декабря — количество пострадавших возросло

Обстрел Никополя — количество пострадавших возросло
Российские оккупанты в четверг, 26 декабря, атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела возросло количество пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
Российский обстрел Никополя
Известно, что от российского обстрела пострадали восемь человек.
"До восьми человек возросло количество пострадавших в результате российского удара по Никополю, из них семь — госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.
В МВД отмечали, что одна женщина находится в критическом состоянии, еще три человека — в тяжелом.
По информации Нацполиции, россияне попали дроном по одному из рынков.
"Около 09:40 армия РФ направила дрон, предварительно — типа FPV, на один из рынков. На месте попадания тяжелые ранения получили четыре человека, еще четверо граждан получили осколочные ранения", — сообщили в полиции.
Напомним, 26 декабря оккупанты ударили дроном по центральному рынку Никополя. В ГСЧС показали последствия.
Также захватчики обстреляли Дарьевку Херсонской области. Враг ранил человека.
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