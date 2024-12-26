Обстрел Никополя 26 декабря — количество пострадавших возросло

Последствия российского обстрела Никополя. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в четверг, 26 декабря, атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела возросло количество пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

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Известно, что от российского обстрела пострадали восемь человек.

Последствия российского обстрела Никополя. Фото: Нацполиция

"До восьми человек возросло количество пострадавших в результате российского удара по Никополю, из них семь — госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

В МВД отмечали, что одна женщина находится в критическом состоянии, еще три человека — в тяжелом.

Последствия российского обстрела Никополя. Фото: Нацполиция

Последствия российского обстрела Никополя. Фото: Нацполиция

По информации Нацполиции, россияне попали дроном по одному из рынков.

"Около 09:40 армия РФ направила дрон, предварительно — типа FPV, на один из рынков. На месте попадания тяжелые ранения получили четыре человека, еще четверо граждан получили осколочные ранения", — сообщили в полиции.

Пост МВД. Фото: скриншот

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 26 декабря оккупанты ударили дроном по центральному рынку Никополя. В ГСЧС показали последствия.

Также захватчики обстреляли Дарьевку Херсонской области. Враг ранил человека.