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Росіяни вдарили по Нікополю — є поранені

26 грудня 2024 11:15
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Нікополя 26 грудня — поранено шістьох людей
Медики везуть поранених до лікарні після обстрілу. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у четвер, 26 грудня, вдарили дроном по центральному ринку Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та у Міністерстві внутрішніх справ (МВС)

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Як відомо, сьогодні вдень росіяни вдарили по центральному ринку міста, використавши дрон-камікадзе. Внаслідок обстрілів поранення отримало шестеро осіб — четверо чоловіків і дві жінки. 

удар по Нікополю 26 грудня
Рятувальники несуть поранених після обстрілів. Фото: ДСНС
обстріл Нікополя 26 грудня
Рятувальники несуть поранених після обстрілів. Фото: ДСНС

"Всі постраждалі госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років — "важкі". Решта — в стані середньої тяжкості", — сказав Лисак. 

Також відомо, що через атаку значно пошкоджені торгові приміщення. 

Нагадаємо, ввечері 24 грудня росіяни атакували Кривий Ріг, снаряд влучив у багатоповерховий будинок. Під завалами були люди, є постраждалі. 

Також поліція показала відео, як вдалося врятувати песика з-під завалів у Кривому Розі. 

Дніпропетровська область обстріли Нікополь поранення

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