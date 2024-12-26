Обстрел Никополя 26 декабря — ранены шесть человек

Россияне ударили по Никополю — есть раненые
Российские войска в четверг, 26 декабря, ударили дроном по центральному рынку в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и в Министерстве внутренних дел (МВД).
Удар по Никополю 26 декабря
Как известно, сегодня днем россияне ударили по центральному рынку города, использовав дрон-камикадзе. В результате обстрелов ранения получили шесть человек — четверо мужчин и две женщины.
"Все пострадавшие госпитализированы. Женщины 39, 63 и 64 лет — "тяжелые". Остальные — в состоянии средней тяжести", — сказал Лысак.
Также известно, что из-за атаки значительно повреждены торговые помещения.
Напомним, вечером 24 декабря россияне атаковали Кривой Рог, снаряд попал в многоэтажное здание. Под завалами находились люди, есть пострадавшие.
Также полиция показала видео, как удалось спасти собачку из-под завалов в Кривом Роге.
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