Обстрел Никополя 26 декабря — ранены шесть человек

Медики везут раненых в больницу после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в четверг, 26 декабря, ударили дроном по центральному рынку в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и в Министерстве внутренних дел (МВД).

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Удар по Никополю 26 декабря

Как известно, сегодня днем россияне ударили по центральному рынку города, использовав дрон-камикадзе. В результате обстрелов ранения получили шесть человек — четверо мужчин и две женщины.

Спасатели несут раненых после обстрелов. Фото: ГСЧС

Спасатели несут раненых после обстрелов. Фото: ГСЧС

"Все пострадавшие госпитализированы. Женщины 39, 63 и 64 лет — "тяжелые". Остальные — в состоянии средней тяжести", — сказал Лысак.

Также известно, что из-за атаки значительно повреждены торговые помещения.

Напомним, вечером 24 декабря россияне атаковали Кривой Рог, снаряд попал в многоэтажное здание. Под завалами находились люди, есть пострадавшие.

Также полиция показала видео, как удалось спасти собачку из-под завалов в Кривом Роге.