Обстріли України 27 грудня — скільки ворожих цілей збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська вночі 27 грудня випустили по Україні балістичні ракети та ударні дрони. Протиповітряна оборона працювала у сімох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти випустили по Україні:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Воронезької та Курської областей;

24 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ та Міллерово.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах додали, що станом на 09:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, росіяни 26 грудня завдали ударів КАБами по Харківщині та атакували Харків безпілотниками. Внаслідок ворожих атак є загиблий.

Крім того, 26 грудня у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі. Очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що Росія посилила обстріли регіону та активізувала діяльність ДРГ.