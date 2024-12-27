Обстрелы Украины 27 декабря — сколько вражеских целей сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска ночью 27 декабря выпустили по Украине баллистические ракеты и ударные дроны. Противовоздушная оборона работала в семи областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ .

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты выпустили по Украине:

две баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;

24 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов по направлениям Орел, Брянск и Миллерово.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО Фото: Воздушные силы

В Воздушных силах добавили, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 13 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Напомним, россияне 26 декабря нанесли удары КАБами по Харьковщине и атаковали Харьков беспилотниками В результате вражеских атак есть погибший.

Кроме того, 26 декабря в Херсонской области прогремели взрывы, есть пострадавшие. Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что Россия усилила обстрелы региона и активизировала деятельность ДРГ.