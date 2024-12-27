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Удар по Сумщине — спасатели достали из-под завалов тело

27 декабря 2024 14:48
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Сумщины 27 декабря — из-под завалов достали тело мужчины
Спасатели разбирают завалы в Сумах. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска 27 декабря нанесли удары по Сумской области. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело мужчины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Удар по Сумщине 27 декабря

"На Сумщине спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего из-за вражеского удара", — говорится в сообщении.

удар по Сумской области 27 декабря
Спасатели деблокировали тело мужчины в Сумской области. Фото: ГСЧС

Известно, что его обнаружили специалисты ГСЧС под завалами разрушенного дома в одном из приграничных населенных пунктов Сумского района.

В то же время в Сумской ОВА рассказали, что сегодня ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелы потерпели шесть громад.

россияне 27 декабря обстреляли шесть общин Сумской области
Скриншот сообщения Сумской ОВА

Напомним, российские войска ночью 27 декабря выпустили по Украине баллистические ракеты и ударные дроны. Противовоздушная оборона работала в семи областях.

Также мы писали, что 26 декабря оккупанты атаковали Никополь. Известно, что враг ранил восемь человек.

ГСЧС Сумы обстрелы война в Украине жертвы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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