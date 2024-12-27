Обстрелы Сумщины 27 декабря — из-под завалов достали тело мужчины

Спасатели разбирают завалы в Сумах. Фото: ГСЧС

Российские войска 27 декабря нанесли удары по Сумской области. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело мужчины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"На Сумщине спасатели деблокировали тело мужчины, погибшего из-за вражеского удара", — говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали тело мужчины в Сумской области. Фото: ГСЧС

Известно, что его обнаружили специалисты ГСЧС под завалами разрушенного дома в одном из приграничных населенных пунктов Сумского района.

В то же время в Сумской ОВА рассказали, что сегодня ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелы потерпели шесть громад.

Скриншот сообщения Сумской ОВА

Напомним, российские войска ночью 27 декабря выпустили по Украине баллистические ракеты и ударные дроны. Противовоздушная оборона работала в семи областях.

Также мы писали, что 26 декабря оккупанты атаковали Никополь. Известно, что враг ранил восемь человек.