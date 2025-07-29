Атака на колонію у Запорізькій області — куди поцілила РФ

Наслідки удару по колонії. Фото: ДСНС

Російські війська у вівторок, 29 липня, обстріляли місце утримання засуджених у Запорізькій області. Там внаслідок атаки загинули 16 людей.

Про це розповів заступник начальника установи Дмитро Азаров у коментарі Суспільному.

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Обстріл колонії у Запорізькій області

За словами співробітника колонії, дві авіабомби влучили у їдальню засуджених, один КАБ вдарив по місцю, де вони проживають — там й було найбільше загиблих.

"Всі вони відразу зайняли свої позиції відповідно в укриттях, можливо через це кількість загиблих та поранених значно менша, ніж могла бути", — сказав Азаров.

Рятувальники допомагають постраждалим. Фото: ДСНС

Один із в'язнів розповів, що було гучно. Він почув вибухи, коли йшов коридором закладу. Зі стін почала сипатися штукатурка, тому чоловік ліг на підлогу і вийшов надвір, коли вже все закінчилося.

Нагадаємо, росіяни вдарили по виправній колонії у Запорізькій області, внаслідок чого загинули 16 людей та ще 35 — поранені.

У Мін'юсті показали перші кадри після удару російської авіабомби.