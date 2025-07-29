Атака на колонию в Запорожской области - куда попала РФ

Последствия удара по колонии. Фото: ГСЧС

Российские войска во вторник, 29 июля, обстреляли место содержания осужденных в Запорожской области. Там в результате атаки погибли 16 человек.

Об этом рассказал заместитель начальника учреждения Дмитрий Азаров в комментарии Суспільному.

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По словам сотрудника колонии, две авиабомбы попали в столовую осужденных, один КАБ ударил по месту, где они проживают — там и было больше всего погибших.

"Все они сразу заняли свои позиции соответственно в укрытиях, возможно поэтому количество погибших и раненых значительно меньше, чем могло быть", — сказал Азаров.

Спасатели помогают пострадавшим. Фото: ГСЧС

Один из заключенных рассказал, что было громко. Он услышал взрывы, когда шел по коридору заведения. Со стен начала сыпаться штукатурка, поэтому мужчина лег на пол и вышел на улицу, когда уже все закончилось.

Напомним, россияне ударили по исправительной колонии в Запорожской области, в результате чего погибли 16 человек и еще 35 — ранены.

В Минюсте показали первые кадры после удара российской авиабомбы.