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Главная Армия Удар по колонии в Запорожской области — где находились осужденные

Удар по колонии в Запорожской области — где находились осужденные

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 19:10
Атака на колонию в Запорожской области - куда попала РФ
Последствия удара по колонии. Фото: ГСЧС

Российские войска во вторник, 29 июля, обстреляли место содержания осужденных в Запорожской области. Там в результате атаки погибли 16 человек.

Об этом рассказал заместитель начальника учреждения Дмитрий Азаров в комментарии Суспільному.

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По словам сотрудника колонии, две авиабомбы попали в столовую осужденных, один КАБ ударил по месту, где они проживают — там и было больше всего погибших.

"Все они сразу заняли свои позиции соответственно в укрытиях, возможно поэтому количество погибших и раненых значительно меньше, чем могло быть", — сказал Азаров.

Удар по колонії у Запорізькій області - що відомо
Спасатели помогают пострадавшим. Фото: ГСЧС

Один из заключенных рассказал, что было громко. Он услышал взрывы, когда шел по коридору заведения. Со стен начала сыпаться штукатурка, поэтому мужчина лег на пол и вышел на улицу, когда уже все закончилось.

Напомним, россияне ударили по исправительной колонии в Запорожской области, в результате чего погибли 16 человек и еще 35 — ранены.

В Минюсте показали первые кадры после удара российской авиабомбы.

Запорожская область обстрелы война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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