Еседулла Абачев залишився без руки та ноги внаслідок удару ЗСУ

Еседулла Абачев. Фото: соцмережі Абачева

У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області РФ. Внаслідок атаки важкі поранення отримав генерал окупаційних військ Еседулла Абачев.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Реклама

Читайте також:

Скрін допису ГУР у Facebook

Генерал Абачев отримав важкі поранення

"У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев — заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.

Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві.

Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизани "АТЕШ" на Луганщині успішно вивели з ладу релейну шафу на ділянці залізниці, яку використовує противник.

Також загарбники намагаються дронами зупинити українських воїнів на Донеччині.