Еседулла Абачев залишився без руки та ноги внаслідок удару ЗСУ

Удар по колоні на Курщині — генералу РФ ампутували руку та ногу
У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області РФ. Внаслідок атаки важкі поранення отримав генерал окупаційних військ Еседулла Абачев.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Генерал Абачев отримав важкі поранення
"У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев — заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ", — йдеться в повідомленні.
Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві.
Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу.
