Головна Армія Удар по колоні на Курщині — генералу РФ ампутували руку та ногу

Удар по колоні на Курщині — генералу РФ ампутували руку та ногу

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 16:47
Еседулла Абачев залишився без руки та ноги внаслідок удару ЗСУ
Еседулла Абачев. Фото: соцмережі Абачева

У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області РФ. Внаслідок атаки важкі поранення отримав генерал окупаційних військ Еседулла Абачев.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

скрін розвідка
Скрін допису ГУР у Facebook

Генерал Абачев отримав важкі поранення

"У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев — заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ",  йдеться в повідомленні.

Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. 

Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партизани "АТЕШ" на Луганщині успішно вивели з ладу релейну шафу на ділянці залізниці, яку використовує противник.

Також загарбники намагаються дронами зупинити українських воїнів на Донеччині.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
