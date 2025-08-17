Видео
Україна
Удар по колонне на Курщине — генералу РФ ампутировали руку и ногу

Удар по колонне на Курщине — генералу РФ ампутировали руку и ногу

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 16:47
Эседулла Абачев остался без руки и ноги в результате удара ВСУ
Эседулла Абачев. Фото: соцсети Абачева

В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка Курской области РФ. В результате атаки тяжелые ранения получил генерал оккупационных войск Эседулла Абачев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте также:
гур
Скрин сообщения ГУР в Facebook

Генерал Абачев получил тяжелые ранения

"В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев — заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ", говорится в сообщении.

Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве.

В результате ранений Абачеву ампутировали руку и ногу.

Напомним, ранее сообщалось, что партизаны "АТЕШ" на Луганщине успешно вывели из строя релейный шкаф на участке железной дороги, которую использует противник.

Также захватчики пытаются дронами остановить украинских воинов в Донецкой области.

ВСУ оккупанты ранение Курская область генерал
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
