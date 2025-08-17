Эседулла Абачев остался без руки и ноги в результате удара ВСУ

Удар по колонне на Курщине — генералу РФ ампутировали руку и ногу
В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка Курской области РФ. В результате атаки тяжелые ранения получил генерал оккупационных войск Эседулла Абачев.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Генерал Абачев получил тяжелые ранения
"В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев — заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ", — говорится в сообщении.
Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве.
В результате ранений Абачеву ампутировали руку и ногу.
Напомним, ранее сообщалось, что партизаны "АТЕШ" на Луганщине успешно вывели из строя релейный шкаф на участке железной дороги, которую использует противник.
Также захватчики пытаются дронами остановить украинских воинов в Донецкой области.
