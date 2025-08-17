Эседулла Абачев остался без руки и ноги в результате удара ВСУ

Эседулла Абачев. Фото: соцсети Абачева

В ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка Курской области РФ. В результате атаки тяжелые ранения получил генерал оккупационных войск Эседулла Абачев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Скрин сообщения ГУР в Facebook

Генерал Абачев получил тяжелые ранения

"В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев — заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ", — говорится в сообщении.

Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве.

В результате ранений Абачеву ампутировали руку и ногу.

