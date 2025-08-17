Агент АТЕШ пошкодив релейну шафу на залізниці окупантів — деталі

Пошкоджена релейна шафа. Фото: "АТЕШ"

Партизани руху "АТЕШ" порушили логістику російських окупантів у Луганській області. Один з агентів успішно вивів з ладу релейну шафу на ділянці залізниці, яку використовує противник.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у неділю, 17 серпня.

Реклама

Читайте також:

Порушена логістика окупантів на Луганщині

Відомо, що маршрут, де вдалося пошкодити релейну шафу, зʼєднує Ростовську область та північ тимчасово окупованої Луганської області. Окупанти використовують його для перекидання військової техніки, боєприпасів, живої сили та пального.

Релейна шафа. Фото: "АТЕШ"

Внаслідок диверсії рух російських потягів було порушено.

"Це створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінії фронту та гальмує підготовку нових атак", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани в тимчасово окупованому Криму виявили командний пункт росіян, з якого планують атаки на Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Раніше агенти "АТЕШ" дізналися, де розташована велика нафтобаза в Севастополі.