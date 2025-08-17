Агент АТЕШ повредил релейный шкаф на железной дороге оккупантов — детали

Поврежденный релейный шкаф. Фото: "АТЕШ"

Партизаны движения "АТЕШ" нарушили логистику российских оккупантов в Луганской области. Один из агентов успешно вывел из строя релейный шкаф на участке железной дороги, которую использует противник.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в воскресенье, 17 августа.

Нарушена логистика оккупантов на Луганщине

Известно, что маршрут, где удалось повредить релейный шкаф, соединяет Ростовскую область и север временно оккупированной Луганской области. Оккупанты используют его для переброски военной техники, боеприпасов, живой силы и топлива.

Релейный шкаф. Фото: "АТЕШ"

В результате диверсии движение российских поездов было нарушено.

"Это создает серьезные трудности для снабжения оккупационных войск на линии фронта и тормозит подготовку новых атак", — говорится в сообщении.

Напомним, партизаны во временно оккупированном Крыму обнаружили командный пункт россиян, из которого планируют атаки на Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Ранее агенты "АТЕШ" узнали, где расположена крупная нефтебаза в Севастополе.