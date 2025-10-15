Обстріл храму в Костянтинівці — як евакуювали поранених

Евакуація з храму в Костянтинівці. Фото: кадр з відео

Російські війська завдали удару авіабомбами по храму в Костянтинівці у Донецькій області. Поліцейські евакуювали поранених та дворічного хлопчика.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ 15 жовтня.

Удар по храму в Костянтинівці

У МВС розповіли, що під час авіаудару окупантів, патрульні екіпажі з Краматорська та Слов'янська евакуйовували місцевих жителів із небезпечних районів міста.

"Поліцейські прибули на місце та, попри тривалі обстріли, організували порятунок постраждалих. На території храму патрульні виявили двох загиблих і кількох поранених, серед яких 47-річний чоловік та його дворічний син. На щастя, хлопчик не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспектори евакуювали важкопоранену жінку, чоловіка та дворічного хлопчика, решту людей доправив екіпаж поліції Донеччини.

Нагадаємо, за добу 13 жовтня РФ майже дві тисячі разів вдарила по Донеччині. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Також 6 жовтня у ДПСУ повідомили, що прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки. Для цього ворог використовував важку техніку.