Україна
Удар по храму в Костянтинівці — кадри евакуації від поліції

Удар по храму в Костянтинівці — кадри евакуації від поліції

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 15:07
Обстріл храму в Костянтинівці — як евакуювали поранених
Евакуація з храму в Костянтинівці. Фото: кадр з відео

Російські війська завдали удару авіабомбами по храму в Костянтинівці у Донецькій області. Поліцейські евакуювали поранених та дворічного хлопчика.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ 15 жовтня. 

Читайте також:

Удар по храму в Костянтинівці

У МВС розповіли, що під час авіаудару окупантів, патрульні екіпажі з Краматорська та Слов'янська евакуйовували місцевих жителів із небезпечних районів міста. 

"Поліцейські прибули на місце та, попри тривалі обстріли, організували порятунок постраждалих. На території храму патрульні виявили двох загиблих і кількох поранених, серед яких 47-річний чоловік та його дворічний син. На щастя, хлопчик не постраждав", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що інспектори евакуювали важкопоранену жінку, чоловіка та дворічного хлопчика, решту людей доправив екіпаж поліції Донеччини.

Нагадаємо, за добу 13 жовтня РФ майже дві тисячі разів вдарила по Донеччині. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Також 6 жовтня у ДПСУ повідомили, що прикордонники відбили штурм РФ біля Костянтинівки. Для цього ворог використовував важку техніку. 

евакуація поліція Донецька область обстріли храми війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
