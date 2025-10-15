Обстрел храма в Константиновке — как эвакуировали раненых

Эвакуация из храма в Константиновке. Фото: кадр из видео

Российские войска нанесли удар авиабомбами по храму в Константиновке в Донецкой области. Полицейские эвакуировали раненых и двухлетнего мальчика.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 15 октября.

Удар по храму в Константиновке

В МВД рассказали, что во время авиаудара оккупантов, патрульные экипажи из Краматорска и Славянска эвакуировали местных жителей из опасных районов города.

"Полицейские прибыли на место и, несмотря на длительные обстрелы, организовали спасение пострадавших. На территории храма патрульные обнаружили двух погибших и нескольких раненых, среди которых 47-летний мужчина и его двухлетний сын. К счастью, мальчик не пострадал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы эвакуировали тяжелораненую женщину, мужчину и двухлетнего мальчика, остальных людей доставил экипаж полиции Донецкой области.

Напомним, за сутки 13 октября РФ почти две тысячи раз ударила по Донецкой области. В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Также 6 октября в ГПСУ сообщили, что пограничники отбили штурм РФ возле Константиновки. Для этого враг использовал тяжелую технику.