Главная Армия РФ почти две тысячи раз ударила по Донетчине — есть погибшие

РФ почти две тысячи раз ударила по Донетчине — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 11:42
Обстрел Донетчины 14 октября — РФ ударила почти 2000 раз
Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

Российские войска за минувшие сутки нанесли 1 856 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате этого погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 14 октября.

Читайте также:

Обстрелы Донецкой области

В МВД рассказали, что под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, Святогорск, поселок Алексеево-Дружковка, села Каменка, Молочарка, Новый Кавказ.

Обстріли Донецької області 14 жовтня
Обстріли Донецької області 14 жовтня
Обстріли Донецької області 14 жовтня
В результате вражеской атаки два человека погибли, а еще пятеро — получили ранения. Также 38 объектов подверглись разрушениям, среди них 21 жилой дом.

Напомним, в ночь на 14 октября армия РФ атаковала критическую инфраструктуру на Кировоградщине. Несколько населенных пунктов остались без света.

Кроме того, 11 октября РФ сбросила авиабомбу на храм в Константиновке. Погибли два человека.

Донецкая область обстрелы война в Украине Россия погибшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
