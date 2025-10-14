Обстрел Донетчины 14 октября — РФ ударила почти 2000 раз

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Нацполиция

Российские войска за минувшие сутки нанесли 1 856 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате этого погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 14 октября.

Обстрелы Донецкой области

В МВД рассказали, что под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, Святогорск, поселок Алексеево-Дружковка, села Каменка, Молочарка, Новый Кавказ.

В результате вражеской атаки два человека погибли, а еще пятеро — получили ранения. Также 38 объектов подверглись разрушениям, среди них 21 жилой дом.

Напомним, в ночь на 14 октября армия РФ атаковала критическую инфраструктуру на Кировоградщине. Несколько населенных пунктов остались без света.

Кроме того, 11 октября РФ сбросила авиабомбу на храм в Константиновке. Погибли два человека.