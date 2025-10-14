Обстрел Кировоградщины 14 октября — армия РФ нанесла удар по энергетике (фото)

Армия РФ атаковала критическую инфраструктуру на Кировоградщине
В ночь на 14 октября российские войска нанесли удар по Кировоградской области. В результате обстрела без света остались несколько населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Атака РФ вызвала перебои со светом на Кировоградщине
Во время обстрела были повреждены объекты критической инфраструктуры на территории Долинской и Новопражской общин. На местах ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Предварительно, жертв нет, однако зафиксировано повреждение зданий.
Без электроснабжения остались пять населенных пунктов. К ликвидации последствий атаки были привлечены 34 спасателя, 7 единиц техники ГСЧС Кировоградской области и местная пожарная команда.
Напомним, накануне российские оккупанты атаковали Харьков КАБами. Попадание произошло на территории медицинского учреждения.
А также армия РФ атаковала промышленное предприятие в Черниговской области.
