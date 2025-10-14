Обстрел Кировоградщины 14 октября — армия РФ нанесла удар по энергетике (фото)

Ликвидация последствий обстрела. Фото: ГСЧС

В ночь на 14 октября российские войска нанесли удар по Кировоградской области. В результате обстрела без света остались несколько населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Во время обстрела были повреждены объекты критической инфраструктуры на территории Долинской и Новопражской общин. На местах ударов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Предварительно, жертв нет, однако зафиксировано повреждение зданий.

Без электроснабжения остались пять населенных пунктов. К ликвидации последствий атаки были привлечены 34 спасателя, 7 единиц техники ГСЧС Кировоградской области и местная пожарная команда.

Спасатели ликвидировали последствия удара РФ. Фото: ГСЧС

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали Харьков КАБами. Попадание произошло на территории медицинского учреждения.

А также армия РФ атаковала промышленное предприятие в Черниговской области.