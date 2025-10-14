Відео
Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру на Кіровоградщині

Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру на Кіровоградщині

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 08:20
Обстріл Кіровоградщини 14 жовтня — армія РФ завдала удару по енергетиці (фото)
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали удару по Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу без світла залишилися декілька населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

Атака РФ спричинила перебої зі світлом на Кіровоградщині

Під час обстрілу були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури на території Долинської та Новопразької громад. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Обстріл Кіровоградської області 14 жовтня
Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Попередньо, жертв немає, однак зафіксовано пошкодження будівель.

Без електропостачання залишилися п'ять населених пунктів. До ліквідації наслідків атаки було залучено 34 рятувальники, 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини та місцева пожежна команда.

Обстріл Кіровоградщини 14 жовтня
Рятувальники ліквідували наслідки удару РФ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакувала Харків КАБами. Влучання відбулося на території медичного закладу.

А також армія РФ атакувала промислове підприємство у Чернігівській області.

обстріли Кіровоградська область критична інфраструктура війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
