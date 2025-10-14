Обстріл Кіровоградщини 14 жовтня — армія РФ завдала удару по енергетиці (фото)

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч проти 14 жовтня російські війська завдали удару по Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу без світла залишилися декілька населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Під час обстрілу були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури на території Долинської та Новопразької громад. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Попередньо, жертв немає, однак зафіксовано пошкодження будівель.

Без електропостачання залишилися п'ять населених пунктів. До ліквідації наслідків атаки було залучено 34 рятувальники, 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини та місцева пожежна команда.

Рятувальники ліквідували наслідки удару РФ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакувала Харків КАБами. Влучання відбулося на території медичного закладу.

А також армія РФ атакувала промислове підприємство у Чернігівській області.