Україна
РФ майже дві тисячі разів вдарила по Донеччині — є загиблі

РФ майже дві тисячі разів вдарила по Донеччині — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 11:42
Обстріл Донеччини 14 жовтня — РФ вдарила майже 2000 разів
Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція

Російські війська за минулу добу завдали 1 856 ударів по лінії фронту та житловому сектору у Донецькій області. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ 14 жовтня. 

Читайте також:

Обстріли Донецької області

У МВС розповіли, що під ворожим вогнем опинились дев'ять населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, селище Олексієво-Дружківка, села Кам’янка, Молочарка, Новий Кавказ.

Обстріли Донецької області 14 жовтня
Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція
Обстріли Донецької області 14 жовтня
Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція
Обстріли Донецької області 14 жовтня
Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, а ще п'ятеро — отримали поранення. Також 38 об'єктів зазнали руйнувань, серед них 21 житловий будинок.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня армія РФ атакувала критичну інфраструктуру на Кіровоградщині. Декілька населених пунктів залишились без світла. 

Крім того, 11 жовтня РФ скинула авіабомбу на храм у Костянтинівці. Загинули двоє людей.

Донецька область обстріли війна в Україні Росія загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
