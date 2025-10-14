Обстріл Донеччини 14 жовтня — РФ вдарила майже 2000 разів

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Нацполіція

Російські війська за минулу добу завдали 1 856 ударів по лінії фронту та житловому сектору у Донецькій області. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ 14 жовтня.

Обстріли Донецької області

У МВС розповіли, що під ворожим вогнем опинились дев'ять населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ, селище Олексієво-Дружківка, села Кам’янка, Молочарка, Новий Кавказ.

Внаслідок ворожої атаки дві людини загинули, а ще п'ятеро — отримали поранення. Також 38 об'єктів зазнали руйнувань, серед них 21 житловий будинок.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня армія РФ атакувала критичну інфраструктуру на Кіровоградщині. Декілька населених пунктів залишились без світла.

Крім того, 11 жовтня РФ скинула авіабомбу на храм у Костянтинівці. Загинули двоє людей.