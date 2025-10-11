Атака на храм в Костянтинівці 11 жовтня — що відомо

РФ скинула авіабомбу на храм у Костянтинівці — є загиблі
Дата публікації: 11 жовтня 2025 18:38
Наслідки атаки. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
Російські окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині авіабомбами. Загинули двоє людей.
Про це повідомив очільник місцевої ОВА Вадим Філашкін у суботу, 11 жовтня.
Наслідки атаки
Зазначається, що загиблим чоловікам було 49 і 56 років. Ще п’ятеро людей отримали поранення.
Внаслідок атаки пошкоджено дев'ять приватних будинків і церкву.
Крім того, на місці удару поліція виявила дворічного хлопчика. Він не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська.
Нагадаємо, нещодавно РФ вбила "Ланцетом" енергетиків на Чернігівщині.
