Атака на храм в Костянтинівці 11 жовтня — що відомо

Наслідки атаки. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Російські окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині авіабомбами. Загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Вадим Філашкін у суботу, 11 жовтня.

Допис Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Зазначається, що загиблим чоловікам було 49 і 56 років. Ще п’ятеро людей отримали поранення.

Внаслідок атаки пошкоджено дев'ять приватних будинків і церкву.

Удар по храмі в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Крім того, на місці удару поліція виявила дворічного хлопчика. Він не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська.

Врятований хлопчик. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

