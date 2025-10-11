Відео
Україна
Головна Армія РФ скинула авіабомбу на храм у Костянтинівці — є загиблі

РФ скинула авіабомбу на храм у Костянтинівці — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 18:38
Атака на храм в Костянтинівці 11 жовтня — що відомо
Наслідки атаки. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Російські окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині авіабомбами. Загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Вадим Філашкін у суботу, 11 жовтня.

Читайте також:
скрін
Допис Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Зазначається, що загиблим чоловікам було 49 і 56 років. Ще п’ятеро людей отримали поранення.

Внаслідок атаки пошкоджено дев'ять приватних будинків і церкву.

костянтинівка
Удар по храмі в Костянтинівці. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Крім того, на місці удару поліція виявила дворічного хлопчика. Він не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська.

дитина війна
Врятований хлопчик. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Нагадаємо, нещодавно РФ вбила "Ланцетом" енергетиків на Чернігівщині.

Також Росія завдала удару по Чугуєву.

церква Донецька область храми війна в Україні війна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
