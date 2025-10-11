Атака на храм в Константиновке 11 октября — что известно

Последствия атаки. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Российские оккупанты атаковали Константиновку в Донецкой области авиабомбами. Погибли два человека.

Об этом сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин в субботу, 11 октября.

Сообщение Вадима Филашкина. Фото: скриншот

Последствия атаки

Отмечается, что погибшим мужчинам было 49 и 56 лет. Еще пять человек получили ранения.

В результате атаки повреждены девять частных домов и церковь.

Удар по храму в Константиновке. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Кроме того, на месте удара полиция обнаружила двухлетнего мальчика. Он не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск.

Спасенный мальчик. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Напомним, недавно РФ убила "Ланцетом" энергетиков на Черниговщине.

Также Россия нанесла удар по Чугуеву.