РФ сбросила авиабомбу на храм в Константиновке — есть погибшие

Дата публикации 11 октября 2025 18:38
Атака на храм в Константиновке 11 октября — что известно
Последствия атаки. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Российские оккупанты атаковали Константиновку в Донецкой области авиабомбами. Погибли два человека.

Об этом сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин в субботу, 11 октября.

Последствия атаки

Отмечается, что погибшим мужчинам было 49 и 56 лет. Еще пять человек получили ранения.

В результате атаки повреждены девять частных домов и церковь.

костянтинівка
Удар по храму в Константиновке. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Кроме того, на месте удара полиция обнаружила двухлетнего мальчика. Он не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск.

дитина війна
Спасенный мальчик. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Напомним, недавно РФ убила "Ланцетом" энергетиков на Черниговщине.

Также Россия нанесла удар по Чугуеву.

церковь Донецкая область храмы война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
