Атака на храм в Константиновке 11 октября — что известно

РФ сбросила авиабомбу на храм в Константиновке — есть погибшие
Дата публикации 11 октября 2025 18:38
Последствия атаки. Фото: Вадим Филашкин / Telegram
Российские оккупанты атаковали Константиновку в Донецкой области авиабомбами. Погибли два человека.
Об этом сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин в субботу, 11 октября.
Последствия атаки
Отмечается, что погибшим мужчинам было 49 и 56 лет. Еще пять человек получили ранения.
В результате атаки повреждены девять частных домов и церковь.
Кроме того, на месте удара полиция обнаружила двухлетнего мальчика. Он не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск.
Напомним, недавно РФ убила "Ланцетом" энергетиков на Черниговщине.
