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Удар по Дніпру — як чоловік з родиною опинився під завалами

26 жовтня 2024 19:06
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Дніпра 26 жовтня — історія чоловіка, який із сім'єю опинився під завалами
Юрій, який з родиною опинився під завалами у Дніпрі. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти завдали удару по Дніпру у ніч проти 26 жовтня. Внаслідок цього під завалами опинився місцевий чоловік Юрій разом із родиною — дружиною та сином.

Свою історію він розповів для "Ми-Україна".

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Юрій каже, що над його сім'єю "Бог склав долоні". Він і дружина вибралися самі. Після цього чоловік допомагав рятувати свого 17-річного сина. 

Дружина, переживши всі ці події, поїхала на роботу. Сина шпиталізували з черепно-мозковою травмою.

Сім'я залишилася без всього свого майна.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Дніпра загинула дружина та дитина працівника поліції. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Також очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав наслідки російської атаки у ніч проти 26 жовтня.

Україна окупанти Дніпро обстріли війна

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