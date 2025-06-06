ЗСУ вдарили по базах авіації РФ у Саратовській та Рязанській областях РФ

Удар на випередження — ЗСУ атакували російські аеродроми
У ніч проти 6 червня Збройні сили України завдали серії ударів по ворожій військовій інфраструктурі в Росії. Під атакою опинилися російські стратегічні аеродроми, з яких російська авіація нерідко готувала та здійснювала масований обстріл території України.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
ЗСУ завдали влучних ударів по російських аеродромах
Генштаб прозвітував про успішний удар на аеродром Енгельс у Саратовській області — місце базування бомбардувальників, які РФ використовує для пуску крилатих ракет. Після попередньої операції СБУ там зосередилась велика кількість ворожої авіації.
Підтверджено влучання у щонайменше три резервуари з паливом, що спричинило масштабну пожежу. Пожежу досі не вдається локалізувати — спостерігається потужне задимлення та серія вибухів;
Крім того, була здійснена успішна атака на аеродром Дягілєво у Рязанській області, де є важлива база повітряних заправників та винищувачів супроводу, які підтримують удари по Україні. Також із цього летовища злітають стратегічні бомбардувальники.
ЗСУ вдарили по логістиці російських військ в Курській області
Крім того, українські захисники уразили логістичний пункт 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії армії РФ, розташований біля населеного пункту Кульбаки в Курській області. Результати вогневого ураження на цій локації також уточнюються.
До операції були залучені підрозділи Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міноборони у координації з іншими складовими Сил оборони.
Нагадаємо, вчора, 5 червня, стало відомо про успішну атаку українськими військовими російських установок ОТРК "Іскандер".
Кілька днів тому в СБУ показали нові кадри унікальної операції "Павутина", в ході якої було знищено авіацію на російських аеродромах 1 червня.
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