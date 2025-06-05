Українські військові уразили установки Іскандер Росії — відео

Удар по ОТРК "Іскандер". Фото: скриншот

Підрозділи Збройних сил України разом зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони уразили установки оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у четвер, 5 червня.

Реклама

Читайте також:

Удар по ОТРК "Іскандер"

Українські воїни завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ Росії.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що підрозділ 26-ї ракетної бригади російських окупантів, з району міста Клінци Брянської області, намагався атакувати один з українських населених пунктів, ймовірно, Київ.

"Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Наразі результати ураження уточнюються. Злагоджені й оперативні дії українських воїнів допомогли запобігти втратам серед мирного населення.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті станом на 5 червня. За минулу добу загарбники втратили 930 осіб.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку 2025 року було ліквідовано 200 тисяч окупантів.