ВСУ ударили по базам авиации РФ в Саратовской и Рязанской областях РФ

Взрывы в России. Фото: соцсети

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по вражеской военной инфраструктуре в России. Под атакой оказались российские стратегические аэродромы, с которых российская авиация нередко готовила и осуществляла массированный обстрел территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Генштаб отчитался об успешном ударе по аэродрому Энгельс в Саратовской области — место базирования бомбардировщиков, которые РФ использует для пуска крылатых ракет. После предыдущей операции СБУ там сосредоточилось большое количество вражеской авиации.

Подтверждено попадание в по меньшей мере три резервуара с топливом, что вызвало масштабный пожар. Пожар до сих пор не удается локализовать — наблюдается мощное задымление и серия взрывов.

Взрыв на аэродроме "Энгельс". Фото: росСМИ

Кроме того, была осуществлена успешная атака на аэродром Дягилево в Рязанской области, где есть важная база воздушных заправщиков и истребителей сопровождения, которые поддерживают удары по Украине. Также с этого аэродрома взлетают стратегические бомбардировщики.

Пожар в России. Фото: росСМИ

ВСУ ударили по логистике российских войск в Курской области

Кроме того, украинские защитники поразили логистический пункт 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии армии РФ, расположенный возле населенного пункта Кульбаки в Курской области. Результаты огневого поражения на этой локации также уточняются.

К операции были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Минобороны в координации с другими составляющими Сил обороны.

Напомним, вчера, 5 июня, стало известно об успешной атаке украинскими военными российских установок ОТРК "Искандер".

Несколько дней назад в СБУ показали новые кадры уникальной операции "Паутина", в ходе которой была уничтожена авиация на российских аэродромах 1 июня.