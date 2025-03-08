Обстріл Добропілля 7 березня — Зеленський прокоментував

Удар балістикою по Добропіллю — Зеленський прокоментував
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Добропілля Донецької області 7 березня. Він наголосив, що у противника цілі незмінні.
Про це український лідер написав у Telegram.
Реакція Зеленського на обстріл Добропілля
Загарбники завдали удару двома балістичними ракетами по центру Добропілля. Після прибуття необхідних служб, ворог атакував рятувальників. Зеленський наголосив, що це підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни.
Наразі відомо про 11 загиблих та понад 30 поранених, у тому числі пʼятеро дітей. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким. Загарбники пошкодили вісім пʼятиповерхівок, адміністративну будівлю та пожежну машину.
Зеленський подякував усім екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу, рятують людей від російського терору.
"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", — додав український лідер.
Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки російського обстрілу Добропілля 7 березня. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.
Також 8 березня загарбники атакували Донеччину, Полтавщину, Харківщину, Сумщину та Одещину.
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