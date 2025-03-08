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Удар балістикою по Добропіллю — Зеленський прокоментував

8 березня 2025 10:02
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Добропілля 7 березня — Зеленський прокоментував
Володимир Зеленський. Фото: NTB/Javad Parsa/via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Добропілля Донецької області 7 березня. Він наголосив, що у противника цілі незмінні.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Загарбники завдали удару двома балістичними ракетами по центру Добропілля. Після прибуття необхідних служб, ворог атакував рятувальників. Зеленський наголосив, що це підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни. 

Російський обстріл Добропілля 7 березня
Наслідки обстрілу Донеччини 7 березня. Фото: ДСНС

Наразі відомо про 11 загиблих та понад 30 поранених, у тому числі пʼятеро дітей. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким. Загарбники пошкодили вісім пʼятиповерхівок, адміністративну будівлю та пожежну машину.

Зеленський подякував усім екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу, рятують людей від російського терору.

Російський удар по Добропіллю 7 березня
Наслідки обстрілу Донеччини 7 березня. Фото: ДСНС

"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", — додав український лідер.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки російського обстрілу Добропілля 7 березня. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.

Також 8 березня загарбники атакували Донеччину, Полтавщину, Харківщину, Сумщину та Одещину.

Володимир Зеленський війна Україна Донецька область обстріли окупанти
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