Обстріл Добропілля 7 березня — Зеленський прокоментував

Володимир Зеленський. Фото: NTB/Javad Parsa/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Добропілля Донецької області 7 березня. Він наголосив, що у противника цілі незмінні.

Про це український лідер написав у Telegram.

Читайте також:

Реакція Зеленського на обстріл Добропілля

Загарбники завдали удару двома балістичними ракетами по центру Добропілля. Після прибуття необхідних служб, ворог атакував рятувальників. Зеленський наголосив, що це підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни.

Наслідки обстрілу Донеччини 7 березня. Фото: ДСНС

Наразі відомо про 11 загиблих та понад 30 поранених, у тому числі пʼятеро дітей. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким. Загарбники пошкодили вісім пʼятиповерхівок, адміністративну будівлю та пожежну машину.

Зеленський подякував усім екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, попри загрозу, рятують людей від російського терору.

Наслідки обстрілу Донеччини 7 березня. Фото: ДСНС

"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки російського обстрілу Добропілля 7 березня. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.

Також 8 березня загарбники атакували Донеччину, Полтавщину, Харківщину, Сумщину та Одещину.