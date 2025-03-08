Обстрел Доброполья 7 марта — Зеленский прокомментировал

Владимир Зеленский. Фото: NTB/Javad Parsa/via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Доброполья Донецкой области 7 марта. Он подчеркнул, что у противника цели неизменны.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Захватчики нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья. После прибытия необходимых служб, враг атаковал спасателей. Зеленский отметил, что это подлая и бесчеловечная тактика для запугивания, к которой часто прибегают россияне.

Последствия обстрела Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

Сейчас известно об 11 погибших и более 30 раненых, в том числе пятеро детей. Глава государства выразил соболезнования родным и близким. Захватчики повредили восемь пятиэтажек, административное здание и пожарную машину.

Зеленский поблагодарил все экстренные службы, полицию, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу, спасают людей от российского террора.

Последствия обстрела Донецкой области 7 марта. Фото: ГСЧС

"Такие удары показывают, что цели в России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ГСЧС показали последствия российского обстрела Доброполья 7 марта. В результате атаки произошел масштабный пожар.

Также 8 марта захватчики атаковали Донецкую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и Одесскую области.