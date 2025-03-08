Обстрел Доброполья 7 марта — Зеленский прокомментировал

Удар баллистикой по Доброполью — Зеленский прокомментировал
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Доброполья Донецкой области 7 марта. Он подчеркнул, что у противника цели неизменны.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Реакция Зеленского на обстрел Доброполья
Захватчики нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья. После прибытия необходимых служб, враг атаковал спасателей. Зеленский отметил, что это подлая и бесчеловечная тактика для запугивания, к которой часто прибегают россияне.
Сейчас известно об 11 погибших и более 30 раненых, в том числе пятеро детей. Глава государства выразил соболезнования родным и близким. Захватчики повредили восемь пятиэтажек, административное здание и пожарную машину.
Зеленский поблагодарил все экстренные службы, полицию, ГСЧС, медиков, которые, несмотря на угрозу, спасают людей от российского террора.
"Такие удары показывают, что цели в России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", — добавил украинский лидер.
Напомним, в ГСЧС показали последствия российского обстрела Доброполья 7 марта. В результате атаки произошел масштабный пожар.
Также 8 марта захватчики атаковали Донецкую, Полтавскую, Харьковскую, Сумскую и Одесскую области.
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