Подоляк назвав важливий момент у питанні участі солдатів КНДР у війні проти України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що на боці Росії фактично воює КНДР, надаючи боєприпаси та солдатів. Однак у цьому питання є два аспекти.

Їх назвав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі РБК-Україна.

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Участь Північної Кореї у війні

Відомо, що Росія та Північна Корея уклали стратегічний союз. Він передбачає участь солдатів КНДР у війні проти України. Таким чином, нашим військовим доводиться вести бої не лише проти Росії, а й Північної Кореї та Ірану.

Тому Україна закликає міжнародних партнерів усвідомити загрозу та жорсткіше реагувати, зокрема, економічними санкціями. Наразі Росія продовжує отримувати високі прибутки, бо досі існують західні компанії, що продовжують співпрацювати з нею.

Крім того, у питанні участі північнокорейських солдатів на війні одним з важливих аспектів є те, яких саме військових може відправити КНДР.

"Погляньмо на кількість, подивимося, хто це буде. Бо одна справа спецназ, а інша справа — це мобілізована армія", — сказав Подоляк.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й також робітників та особового складу.

А видання Reuters писало, що КНДР мобілізувала понад один мільйон людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій.