Зеленський закликав партнерів відреагувати на участь КНДР у війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді та представив план перемоги України. За його словами, доля наступних десятиліть вирішується сьогодні.

Відео виступу українського лідера транслювали на Youtube-каналі ОП.

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План перемоги України

"Доля наступних десятиліть вирішується сьогодні: якщо Путін досягне своїх цілей в Україні, це стане прецедентом для агресорів у Африці, Близькому Сході та Азії", — сказав президент.

За його словами, українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й також робітників та особового складу. Це означає, що КНДР фактично бере участь у повномасштабному вторгненні на боці ворога.

Зеленський зауважив, що якщо зараз не посилити Україну — очільник Кремля Володимир Путін може ще більше посилитись і остаточно "відкинути дипломатію". А тому План перемоги є ключем до примусу закінчити війну.

Нагадаємо, першим пунктом Плану перемоги є запрошення України в НАТО. За словами Зеленського, від партнерів необхідна рішучість.

Також під час вчорашнього відеозвернення президент анонсував нові контракти в українському оборонному виробництві.