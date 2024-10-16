Зеленський закликав партнерів відреагувати на участь КНДР у війні

Доля України вирішується сьогодні — Зеленський заявив про участь КНДР у війні на боці Росії
Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді та представив план перемоги України. За його словами, доля наступних десятиліть вирішується сьогодні.
Відео виступу українського лідера транслювали на Youtube-каналі ОП.
План перемоги України
"Доля наступних десятиліть вирішується сьогодні: якщо Путін досягне своїх цілей в Україні, це стане прецедентом для агресорів у Африці, Близькому Сході та Азії", — сказав президент.
За його словами, українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, а й також робітників та особового складу. Це означає, що КНДР фактично бере участь у повномасштабному вторгненні на боці ворога.
Зеленський зауважив, що якщо зараз не посилити Україну — очільник Кремля Володимир Путін може ще більше посилитись і остаточно "відкинути дипломатію". А тому План перемоги є ключем до примусу закінчити війну.
Нагадаємо, першим пунктом Плану перемоги є запрошення України в НАТО. За словами Зеленського, від партнерів необхідна рішучість.
Також під час вчорашнього відеозвернення президент анонсував нові контракти в українському оборонному виробництві.
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