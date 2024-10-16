Зеленский призвал партнеров отреагировать на участие КНДР в войне

Судьба Украины решается сегодня — Зеленский заявил об участии КНДР в войне на стороне России
Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде и представил план победы Украины. По его словам, судьба следующих десятилетий разрешается сегодня.
Видео выступления украинского лидера транслировали на Youtube-канале ОП.
План победы Украины
"Судьба следующих десятилетий решается сегодня: если Путин достигнет своих целей в Украине, это станет прецедентом для агрессоров в Африке, Ближнем Востоке и Азии", — сказал президент.
По его словам, украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но также рабочих и личного состава. Это означает, что КНДР фактически участвует в полномасштабном вторжении на стороне врага.
Зеленский отметил, что если сейчас не усилить Украину — глава Кремля Владимир Путин может еще больше усилиться и окончательно "отвергнуть дипломатию". Поэтому План победы является ключом к принуждению закончить войну.
Напомним, первым пунктом Плана победы является приглашение Украины в НАТО. По словам Зеленского, от партнеров необходима решительность.
Также во время вчерашнего видеообращения президент анонсировал новые контракты в украинском оборонном производстве.
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