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Судьба Украины решается сегодня — Зеленский заявил об участии КНДР в войне на стороне России

16 октября 2024 13:15
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский призвал партнеров отреагировать на участие КНДР в войне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде и представил план победы Украины. По его словам, судьба следующих десятилетий разрешается сегодня.

Видео выступления украинского лидера транслировали на Youtube-канале ОП.

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План победы Украины

"Судьба следующих десятилетий решается сегодня: если Путин достигнет своих целей в Украине, это станет прецедентом для агрессоров в Африке, Ближнем Востоке и Азии", — сказал президент.

По его словам, украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но также рабочих и личного состава. Это означает, что КНДР фактически участвует в полномасштабном вторжении на стороне врага.

Зеленский отметил, что если сейчас не усилить Украину — глава Кремля Владимир Путин может еще больше усилиться и окончательно "отвергнуть дипломатию". Поэтому План победы является ключом к принуждению закончить войну.

Напомним, первым пунктом Плана победы является приглашение Украины в НАТО. По словам Зеленского, от партнеров необходима решительность.

Также во время вчерашнего видеообращения президент анонсировал новые контракты в украинском оборонном производстве.

Владимир Зеленский КНДР война в Украине Россия План победы Украины

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