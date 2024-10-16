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Зеленський представив План перемоги — ключові тези

16 жовтня 2024 12:19
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський у Раді представив План перемоги
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді. Там він представив План перемоги.

Відео виступу можна побачити у соцмережах українського лідера.

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План перемоги Зеленського

Перший пункт Плану — це запрошення в НАТО зараз. Зеленський наголосив, що від партнерів потрібна рішучість. 

Другий пункт — оборона. Йдеться про те, щоб повернути війну на територію Росії. За словами Зеленського, громадяни РФ повинні розуміти, що таке війна і розвертати ненависть в сторону Кремля. Також важливо проводити спільні захисні операції із європейськими сусідами для збиття дронів в українському небі. 

"Необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військових обʼєктах на російській території", — наголосив Зеленський.

Третій пункт — стримування. Український лідер зазначив, що країна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту в майбутньому. Йдеться також про спільне виробництво зброї.

Четвертий пункт — в Україні зосереджені цінні ресурси, уран, титан, літій. Зеленський наголосив, що вони можуть посилити Україну і союзників.

"Це наша можливість економічного зростання українців і Євросоюзу. Це можливість партнерам працювати з Україною. Україна пропонує підписати спец угоду про спільний захист і інвестування в видобуток і використання  щодо цих ресурсів. Угоди з  ЄС і США", — зазначив глава держави.

Пʼятий пункт — розрахований на післявоєнний час. Зеленський зазначив, що Україна матиме великий і досвідчений військовий контингент. 

"Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу і посилення безпеки всієї Європи", — наголосив він.

Три доповнення Плану залишаються засекреченими.

Промова Зеленського у Раді

Глава держави каже, що Росія не шукає чесного миру, адже диктатор Володимир Путін хоче лише війни. 

"Україна два роки тому запропонувала Формулу миру, ми повели успішні саміти миру. Але РФ поки ухиляється від чесної дипломатії і кидає ультиматуми", — зазначив Зеленський.

За його словами, План перемоги має працювати для того, аби прокласти міст до другого Саміту миру, аби поставити крапку в війні.

"Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року", — наголошує Зеленський.

Президент заявив, що Росія повинна програти. 

"Якщо війна закінчиться на Саміті миру, це знак для інших потенційних агресорів не розв'язувати інші війни
якщо Путін переможе — створить враження в інших агресорів, що загарбницькі війни можуть бути вигідними. Тому доля наступних десятиліть визначається діями нашої глобальної коаліції на захист України й міжнародного права", — додав Зеленський.

Військово-політичне керівництво в Раді

Гончаренко повідомив, що на слухання плану прийшло все військово-політичне керівництво України. Були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, очільник ГУР МО Кирило Буданов та глава СБУ Василь Малюк.

Олександр Сирський, Кирило Буданов та Василь Малюк
Військово-політичне керівництво в Раді 16 жовтня. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

На слухання плану прийшло все військово-політичне керівництво України. Був присутній навіть Сирський, Буданов та Малюк.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Главі держави запронували представити План перемоги.

Раніше Зеленський заявив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві.

Володимир Зеленський Верховна Рада війна Україна президент

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