Україна матиме нові контракти з виробництва зброї

Зеленський анонсував нові контракти в українському виробництві зброї — вечірнє звернення
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 15 жовтня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На фронті спостерігається непроста ситуація, але військові тримають позиції.
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Ситуація на фронті на 15 жовтня
"Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо — Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати", — йдеться у повідомленні.
Також Зеленському доповів міністр оборони Рустем Умєров щодо доручення збільшення фінансування внутрішнього українського виробництва зброї: дронів, РЕБ, артилерії, залучення інвестицій партнерів та наших можливостей.
Український лідер зазначив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві — це один з найбільш пріоритетних напрямів.
"Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім нашим людям — хто бʼється, хто працює, хто допомагає.
Слава Україні!" — додав президент.
Нагадаємо, Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, яка була присвячена комплексній підготовці України до зими.
А на вчорашній Ставці йшлося про інвестиції наших ключових партнерів в український оборонно-промисловий комплекс.
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