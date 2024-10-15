Україна матиме нові контракти з виробництва зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 15 жовтня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На фронті спостерігається непроста ситуація, але військові тримають позиції.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо — Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленському доповів міністр оборони Рустем Умєров щодо доручення збільшення фінансування внутрішнього українського виробництва зброї: дронів, РЕБ, артилерії, залучення інвестицій партнерів та наших можливостей.

Український лідер зазначив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві — це один з найбільш пріоритетних напрямів.

"Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім нашим людям — хто бʼється, хто працює, хто допомагає.

Слава Україні!" — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, яка була присвячена комплексній підготовці України до зими.

А на вчорашній Ставці йшлося про інвестиції наших ключових партнерів в український оборонно-промисловий комплекс.