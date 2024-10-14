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Зеленський провів чергову Ставку — про що йшлося на засіданні

14 жовтня 2024 17:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Доповідь Сирського та глибока аналітика від розвідки — Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 жовтня, провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Він заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського стосовно оперативної ситуації на фронті.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський заслухав аналітику представників ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо тих, хто допомагає Росії вести війну проти України. Водночас на Ставці обговорили, яких кроків потрібно вжити для послаблення цих злочинних союзів. 

Крім того, президенту доповіло Міноборони про контрактації на поточний та наступний періоди, зокрема з використанням партнерської допомоги. Також йшлося про інвестиції наших ключових партнерів в український оборонно-промисловий комплекс.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський відвідав один з оборонно-промислових комплексів України. Глава держави підкреслив важливість їхньої роботи для захисту держави.

Також в ОП розповіли, що передбачає план перемоги України від Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський Міноборони Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні ГУР Олександр Сирський

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