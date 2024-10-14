Доклад Сырского и глубокая аналитика от разведки — Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Он заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского по поводу оперативной ситуации на фронте.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Ставка Верховного Главнокомандующего

"Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", — говорится в сообщении.

Также Зеленский заслушал аналитику представителей ГУР и Службы внешней разведки по поводу того, кто помогает России вести войну против Украины. В то же время на Ставке обсудили, какие шаги нужно предпринять для ослабления этих преступных союзов.

Кроме того, президенту доложило Минобороны о контрактации на текущий и последующий периоды, в том числе с использованием партнерской помощи. Речь также шла об инвестициях наших ключевых партнеров в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский посетил один из оборонно-промышленных комплексов Украины. Глава государства подчеркнул важность их работы по защите государства.

Также в ОП рассказали, что предполагает план победы Украины от Владимира Зеленского.