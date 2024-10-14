Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Зеленский провел очередную Ставку — о чем говорилось на заседании arrow

Зеленский провел очередную Ставку — о чем говорилось на заседании

14 октября 2024 17:28
Евгения Брюховецкая - редактор
Доклад Сырского и глубокая аналитика от разведки — Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. Он заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского по поводу оперативной ситуации на фронте.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Ставка Верховного Главнокомандующего

"Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", — говорится в сообщении.

Также Зеленский заслушал аналитику представителей ГУР и Службы внешней разведки по поводу того, кто помогает России вести войну против Украины. В то же время на Ставке обсудили, какие шаги нужно предпринять для ослабления этих преступных союзов.

Кроме того, президенту доложило Минобороны о контрактации на текущий и последующий периоды, в том числе с использованием партнерской помощи. Речь также шла об инвестициях наших ключевых партнеров в украинский оборонно-промышленный комплекс.

null
Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский посетил один из оборонно-промышленных комплексов Украины. Глава государства подчеркнул важность их работы по защите государства.

Также в ОП рассказали, что предполагает план победы Украины от Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Минобороны Ставка верховного главнокомандующего война в Украине ГУР Александр Сырский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:28 Зеленский провел очередную Ставку — о чем говорилось на заседании

17:15 Льготы для детей УБД — на что имеют право студенты

17:15 Время доставать теплые вещи — какая погода ждет одесситам во вторник 15 октября

17:06 Оккупанты массово жалуются на плохое обеспечение и болезни, — ЦНС

17:01 В России заочно осудили украинскую журналистку Янину Соколову — в чем обвиняют

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:59 Суд восстановил в должности львовского таможенника, подозреваемого в коррупции

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

16:36 На Одесчине массово минируют учебные заведения и госучреждения — что известно

16:34 Оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю — есть погибшие и раненые

16:26 В Хмельницкой области мужчина из арбалета стрелял по автомобилю — фото

17:28 Зеленский провел очередную Ставку — о чем говорилось на заседании

17:15 Льготы для детей УБД — на что имеют право студенты

17:15 Время доставать теплые вещи — какая погода ждет одесситам во вторник 15 октября

17:06 Оккупанты массово жалуются на плохое обеспечение и болезни, — ЦНС

17:01 В России заочно осудили украинскую журналистку Янину Соколову — в чем обвиняют

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:59 Суд восстановил в должности львовского таможенника, подозреваемого в коррупции

16:36 На Одесчине массово минируют учебные заведения и госучреждения — что известно

16:34 Оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю — есть погибшие и раненые

16:26 В Хмельницкой области мужчина из арбалета стрелял по автомобилю — фото

16:09 Как оккупанты пытали людей на Харьковщине — следователи обнародовали ужасные детали

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Text

16:39 Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

Text

16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

Text

13:01 Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

13:00 Переговоры Путина и Шольца и отмена Рамштайна — эфир День.LIVE

Text

12:41 Заседания "Рамштайн" до выборов в США не будет — нардеп назвал причину

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

11:54 Будут воевать бедные — Доний раскритиковал идею экономического бронирования

Text

08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают