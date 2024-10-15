Украина будет иметь новые контракты по производству оружия

Зеленский анонсировал новые контракты в украинском производстве оружия — вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 15 октября, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На фронте наблюдается непростая ситуация, но военные удерживают позиции.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
Ситуация на фронте на 15 октября
"Доклад Главкома Сырского. По фронту: ситуация непростая, но держим позиции. И я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу стойкость. Отдельно — Курская операция: определенные задачи продолжаем реализовывать", — говорится в сообщении.
Также Зеленскому доложил министр обороны Рустем Умеров по поводу поручения увеличения финансирования внутреннего украинского производства оружия: дронов, РЭБ, артиллерии, привлечении инвестиций партнеров и наших возможностей.
Украинский лидер отметил, что в конце этого месяца будут конкретные новые контракты в украинском оборонном производстве — это одно из самых приоритетных направлений.
"Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем нашим людям — кто сражается, кто работает, кто помогает. Слава Украине!" — добавил президент.
Напомним, Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего, посвященную комплексной подготовке Украины к зиме.
А на вчерашней Ставке речь шла об инвестициях наших ключевых партнеров в украинский оборонно-промышленный комплекс.
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