Зеленский в Раде представил План победы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде. Там он представил План победы.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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План победы Зеленского

Первый пункт Плана — это приглашение в НАТО сейчас. Зеленский подчеркнул, что от партнеров нужна решимость.

Второй пункт — оборона. Речь идет о том, чтобы вернуть войну на территорию России. По словам Зеленского, граждане РФ должны понимать, что такое война и разворачивать ненависть в сторону Кремля. Также важно проводить совместные защитные операции с европейскими соседями для сбивания дронов в украинском небе.

"Необходимо снятие ограничений партнерами на применение западных ракет по военным объектам на российской территории", — подчеркнул Зеленский.

Третий пункт — сдерживание. Украинский лидер отметил, что страна предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты в будущем. Речь идет также о совместном производстве оружия.

Четвертый пункт — в Украине сосредоточены ценные ресурсы, уран, титан, литий. Зеленский подчеркнул, что они могут усилить Украину и союзников.

"Это наша возможность экономического роста украинцев и Евросоюза. Это возможность партнерам работать с Украиной. Украина предлагает подписать спец соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование в отношении этих ресурсов. Соглашения с ЕС и США", — отметил глава государства.

Пятый пункт — рассчитан на послевоенное время. Зеленский отметил, что Украина будет иметь большой и опытный военный контингент.

"Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и усиления безопасности всей Европы", — подчеркнул он.

Три дополнения Плана остаются засекреченными.

Речь Зеленского в Раде

Глава государства говорит, что Россия не ищет честного мира, ведь диктатор Владимир Путин хочет только войны.

"Украина два года назад предложила Формулу мира, мы повели успешные саммиты мира. Но РФ пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы", — отметил Зеленский.

По его словам, План победы должен работать для того, чтобы проложить мост ко второму Саммиту мира, чтобы поставить точку в войне.

"Если план поддержат, мы можем завершить войну не позднее следующего года", — отмечает Зеленский.

Президент заявил, что Россия должна проиграть.

"Если война закончится на Саммите мира, это знак для других потенциальных агрессоров не развязывать другие войны если Путин победит — создаст впечатление у других агрессоров, что захватнические войны могут быть выгодными. Поэтому судьба следующих десятилетий определяется действиями нашей глобальной коалиции в защиту Украины и международного права", — добавил Зеленский.

Военно-политическое руководство в Раде

Гончаренко сообщил, что на слушание плана пришло все военно-политическое руководство Украины. Присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, глава ГУР МО Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

Военно-политическое руководство в Раде 16 октября. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите ЕС, который состоится уже завтра, 17 октября. Главе государства предложили представить План победы.

Ранее Зеленский заявил, что в конце этого месяца будут конкретные новые контракты в украинском оборонном производстве.