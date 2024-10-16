Подоляк назвал важный момент в вопросе участия солдат КНДР в войне против Украины

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что на стороне России фактически воюет КНДР, предоставляя боеприпасы и солдат. Однако в этом вопросе есть два аспекта.

Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

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Участие Северной Кореи в войне

Известно, что Россия и Северная Корея заключили стратегический союз. Он предполагает участие солдат КНДР в войне против Украины. Таким образом, нашим военным приходится вести бои не только против России, но и Северной Кореи и Ирана.

Поэтому Украина призывает международных партнеров осознать угрозу и более жестко реагировать, в частности, экономическими санкциями. Россия продолжает получать высокие прибыли, поскольку до сих пор существуют западные компании, продолжающие сотрудничать с ней.

Кроме того, в вопросе участия северокорейских солдат на войне одним из важных аспектов является то, каких военных может отправить КНДР.

"Посмотрим на количество, посмотрим, кто это будет. Потому что одно дело спецназ, а другое дело — это мобилизованная армия", — сказал Подоляк.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но также рабочих и личного состава.

А издание Reuters писало, что КНДР мобилизовала более одного миллиона человек, включая студентов и представителей молодежных организаций.