Участь китайських солдатів у війні проти України — нові деталі від МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

До Міністерства закордонних справ запрошували посла Китаю в Україні Ма Шенкуня стосовно участі їхніх солдатів у війні на боці російських окупантів. З ним спілкувався заступник глави МЗС, який наголосив, що факти підтримки ворога та залучення компаній до виробництва в Росії військового призначення викликає серйозне занепокоєння, а також суперечить партнерським відносинам.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у пʼятницю, 25 квітня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Участь Китаю у війні проти України

"Докази цих фактів українські спецслужби передали китайській стороні. Ми закликаємо китайську сторону вжити заходів з метою припинення підтримки Росії в її агресії проти України, про відсутність якої нам неодноразово Пекін заявляв", — зазначив Тихий.

За його словами, Україна суворо засуджує участь громадян третіх країн у російській агресії проти України. Зокрема, йдеться не лише про військовополонених китайців, а й інших іноземців. Речник МЗС наголосив, що Україна збирає всі факти та передає іншим сторонам.

"Ми вважаємо, що між країнами, які мають усталений діалог, як Україна та Китай, всі проблемні питання мають вирішуватися лише шляхом діалогу та прямої, відвертої комунікації між сторонами", — розповів він.

Що передувало

Нагадаємо, 8 квітня український лідер Володимир Зеленський заявив, що воїни взяли в полон двох китайців, які воювали за Росію. Згодом МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю.

Відомо, що в полон китайських солдатів взяли бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.

А офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не відправляв своїх солдатів воювати за Росію.

Вже 10 квітня співробітники СБУ допитали полонених китайців. Крім того, вони показали їх документи.

У Кремлі також реагували на участь китайців у війні на боці Росії. Там заявили, що "не втягують КНР у повномасштабну війну".

А 14 квітня військовополонені китайці вперше поспілкувалися зі ЗМІ та розповіли всі деталі.

Наразі Україна розглядає варіанти повернення солдатів на батьківщину в КНР.

Нещодавно стало відомо, що Китай постачає зброю для російських окупантів, яку вони використовують у війні проти України. Внаслідок цього Зеленський запровадив санкції проти китайських компаній.