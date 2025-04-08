Стало відомо, яка бригада взяла в полон китайських солдатів

Взяття в полон громадян Китаю — зʼявилися нові деталі
Днями українські воїни взяли в полон двох громадян Китайської Народної Республіки. Вони воювали на боці російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ у Facebook у вівторок, 8 квітня.
Громадяни Китаю в полоні
Відомо, що в полон китайських солдатів взяли саме бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
"Вони перебували на ворожому боці — в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.
У бригаді додали, що наразі з полоненими громадянами Китаю проводяться всі необхідні процесуальні дії українськими правоохоронними органами.
Нагадаємо, 8 квітня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ в полон взяли двох громадян Китаю.
Згодом він розповів, що захисники вступили в бій з шістьма військовими з Китаю у Донецькій області.
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